Wie die Mönchsrobben ins Mittelmeer zurückkehrten

Das große Comeback der kleinen Mönchsrobbe: Noch vor wenigen Jahren drohte den so putzig wirkenden Tieren das Aussterben. Jetzt sind sie dank Artenschutz im Mittelmeer zurück. Und wie!
Mithilfe der Brustflossen und etwas unbeholfen wirkend, wird auf einem Felsvorsprung Position bezogen. Die Glupschaugen der Mittelmeer-Mönchsrobbe sind dabei immer auf die Küste gerichtet. Das ausgewachsene Männchen scheint die spätsommerlichen Temperaturen zu genießen. Sein Schnurrbart schimmert im Sonnenlicht.
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