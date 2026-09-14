Wie die Mönchsrobben ins Mittelmeer zurückkehrten

Mithilfe der Brustflossen und etwas unbeholfen wirkend, wird auf einem Felsvorsprung Position bezogen. Die Glupschaugen der Mittelmeer-Mönchsrobbe sind dabei immer auf die Küste gerichtet. Das ausgewachsene Männchen scheint die spätsommerlichen Temperaturen zu genießen. Sein Schnurrbart schimmert im Sonnenlicht.