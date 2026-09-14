Übergriff nach Feier? Ex-Polizeischüler angeklagt

Ein Polizeischüler soll sich nach einer Feier an einer halb so alten Kollegin vergriffen haben. Er hat sich entschuldigt, ist aber nicht geständig. Das könnte für ihn im Fall einer Verurteilung noch zum Bumerang werden.
Der Skandal unter Welser Polizeischülern hatte Ende Juni für bundesweite Schlagzeilen gesorgt – die „Krone“ hatte als Erste darüber berichtet. Einem mittlerweile entlassenen Polizeischüler wird vorgeworfen, sich nach einem gemeinsamen Ausgang an einer jungen Kollegin sexuell vergangen zu haben.
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