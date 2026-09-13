CDU holt absolute Mehrheit in VW-Stadt Wolfsburg

Wichtiger Stimmungstest

Die Kommunalwahl galt aber auch als Stimmungstest im von Rot-Grün regierten Niedersachsen vor der nächsten Landtagswahl in einem Jahr. Eine Woche nach dem AfD-Erfolg bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und eine Woche vor den nächsten Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin sind die Kommunalwahlen zudem ein Gradmesser, wie die AfD derzeit in einem westdeutschen Flächenland abschneidet. Bei den Kommunalwahlen 2021 in Niedersachsen hatte die AfD auf Kreisebene 4,6 Prozent erreicht.