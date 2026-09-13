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CDU holt absolute Mehrheit in VW-Stadt Wolfsburg

Außenpolitik
13.09.2026 21:35
(Bild: EPA/FILIP SINGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im deutschen Bundesland Niedersachsen haben am Sonntag Millionen Menschen bei der Kommunalwahl ihre Stimmen abgegeben. Fix: Das Rathaus in der VW-Stadt Wolfsburg bleibt fest in CDU-Hand.

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Bei der Oberbürgermeister-Wahl holte Amtsinhaber Dennis Weilmann (CDU) mit 50,1 Prozent knapp die absolute Mehrheit.

Auf Platz zwei landete Karsten Schneider von der SPD mit 15,5 Prozent vor Thomas Schick von der AfD mit 14,1 Prozent.

Stichwahl in Hannover
In der Landeshauptstadt Hannover deutete sich früh an, dass es in zwei Wochen zu einer Stichwahl kommen wird. Nach Auszählung von mehr als zwei Dritteln der Stimmen lag der amtierende Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) deutlich vor seinem SPD-Herausforderer Axel von der Ohe.

Höhere Wahlbeteiligung zeichnet sich ab
Bis Sonntagnachmittag hatten mehr Menschen ihre Stimme abgegeben als vor fünf Jahren: Eine Wahlbeteiligung von 50,67 Prozent nannte die Wahlleitung um 16.30 Uhr. Rund 6,3 Millionen Menschen waren aufgerufen, in den Landkreisen, Städten und Gemeinden ihre Kommunalvertretungen zu wählen, außerdem wurden Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte gewählt. Mit dem vorläufigen Endergebnis wird erst Montagfrüh gerechnet.

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Die CDU schaut in Niedersachsen gespannt, ob Kanzler Friedrich Merz vor dem befürchteten Debakel in Mecklenburg-Vorpommern am kommenden Sonntag – dort sackte die CDU in Umfragen zuletzt auf sieben Prozent ab – und nach dem Fiasko von Sachsen-Anhalt durchatmen kann. 

Wichtiger Stimmungstest
Die Kommunalwahl galt aber auch als Stimmungstest im von Rot-Grün regierten Niedersachsen vor der nächsten Landtagswahl in einem Jahr. Eine Woche nach dem AfD-Erfolg bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und eine Woche vor den nächsten Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin sind die Kommunalwahlen zudem ein Gradmesser, wie die AfD derzeit in einem westdeutschen Flächenland abschneidet. Bei den Kommunalwahlen 2021 in Niedersachsen hatte die AfD auf Kreisebene 4,6 Prozent erreicht.

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