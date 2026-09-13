Raimann kassiert Auftaktpleite mit den Colts

Footballer Bernhard Raimann ist mit den Indianapolis Colts mit einer deutlichen Heimniederlage in die neue NFL-Saison gestartet. Das Team des 28-jährigen Wieners musste sich am Sonntag gegen die favorisierten Baltimore Ravens klar mit 23:41 geschlagen geben.
Offensive Tackle Raimann spielte eine fehlerfreie Partie, allerdings hatte die Colts-Verteidigung kein Rezept gegen Quarterback-Star Lamar Jackson und Running Back Derrick Henry von den Ravens.
Besonders Henry überzeugte mit drei erlaufenen Touchdowns. Aufseiten der Colts kam Running Back Jonathan Taylor zweimal in die Endzone, allerdings verlor er auch einmal den Ball. Für Indianapolis wartet nun eine schwere Auswärtsreise zu den Kansas City Chiefs mit Quarterback Patrick Mahomes.
Die Houston Texans, Division-Rivale der Colts, unterlagen den Buffalo Bills in einem spannenden Aufeinandertreffen mit 31:36. Quarterback-Routinier Aaron Rodgers führte die Pittsburgh Steelers indes zu einem 20:13 gegen die Atlanta Falcons. Die Chicago Bears setzten sich in einem Schlagabtausch gegen die Carolina Panthers mit 59:37 durch. Bears-Quarterback Caleb Williams warf zwei Touchdowns und lief zweimal selbst in die Endzone.
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