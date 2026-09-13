Raimann kassiert Auftaktpleite mit den Colts

Die Houston Texans, Division-Rivale der Colts, unterlagen den Buffalo Bills in einem spannenden Aufeinandertreffen mit 31:36. Quarterback-Routinier Aaron Rodgers führte die Pittsburgh Steelers indes zu einem 20:13 gegen die Atlanta Falcons. Die Chicago Bears setzten sich in einem Schlagabtausch gegen die Carolina Panthers mit 59:37 durch. Bears-Quarterback Caleb Williams warf zwei Touchdowns und lief zweimal selbst in die Endzone.