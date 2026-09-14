Czernohorszky: „Will Bürgermeister nicht beerben“

„Krone“: Herr Stadtrat, auch wenn der Herbst naht: Wien hat einen Rekordsommer hinter sich. So heiß und so trocken war es seit Beginn der Wetteraufzeichnungen noch nie. Ich habe Ihnen hier ein paar Bilder mitgebracht. Was sagen Sie dazu?

Jürgen Czernhorszky: Ich mache mir Sorgen, weil die Bilder Bände sprechen. Über diesen Sommer, aber auch über eine Zeit der Extreme. Unsere politische Antwort muss aber über einen einzelnen Sommer hinausgehen und die Zukunft einer ganzen Generation schützen: vor Hitze, Trockenheit und Dürre. Klimaschutz bekommt damit eine noch größere Bedeutung. Eine der größten Herausforderungen ist dabei das Wasser. Wien investiert deshalb rund 130 Millionen Euro jährlich in die Wasser-Infrastruktur – damit auch in 20, 30 oder 40 Jahren genug Wasser für die Stadt vorhanden ist.