Marathon mit 65+: Laufen kennt keine Altersgrenze

„Nach dem Wien-Marathon habe ich die meisten Anfragen. Viele sagen dann: Ich bin noch nie gelaufen, aber ich will in ein paar Monaten einen Marathon laufen. Das ist Blödsinn“, stellt er klar. Sein Rat: Anfänger sollten mindestens ein Jahr lang trainieren und zunächst einen Halbmarathon als Ziel anpeilen. Noch besser sei es, mit Distanzen von drei oder fünf Kilometern zu beginnen. So könne der Bewegungsapparat an die Belastung herangeführt und eine gute Lauftechnik erlernt werden.