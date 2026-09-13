2:2! Siegtreffer in der Nachspielzeit aberkannt

Im „Krone“-Spiel der Runde – inklusive Fotostrecke – trennte sich Ruden daheim von Bad Eisenkappel in der 1. Klasse Ost mit 2:2. Das vermeintliche Siegtor der Gäste in der Nachspielzeit wurde aberkannt. Bei der Heimelf hat traditionell der Bürgermeister das Sagen.
Ein Leben für den SV Ruden! Mit nur sechs Jahren kam Armin Skorjanz zum heutigen 1. Klasse-Klub. „Das war 1986. Da hab ich als Spieler angefangen. Ab 2002 war ich Funktionär und heute bin ich Sektionsleiter. Wahrscheinlich bin ich bis zum Lebensende im Verein tätig“, lacht Armin Skorjanz. Sein Papa Rudolf ist Präsident des Klubs. „Bei uns ist es Tradition, dass der Bürgermeister auch Präsident ist. Er ist aber schon seit Anfang der 80er dabei“, erzählt Armin.
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