2:2! Siegtreffer in der Nachspielzeit aberkannt

Ein Leben für den SV Ruden! Mit nur sechs Jahren kam Armin Skorjanz zum heutigen 1. Klasse-Klub. „Das war 1986. Da hab ich als Spieler angefangen. Ab 2002 war ich Funktionär und heute bin ich Sektionsleiter. Wahrscheinlich bin ich bis zum Lebensende im Verein tätig“, lacht Armin Skorjanz. Sein Papa Rudolf ist Präsident des Klubs. „Bei uns ist es Tradition, dass der Bürgermeister auch Präsident ist. Er ist aber schon seit Anfang der 80er dabei“, erzählt Armin.