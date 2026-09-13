USA sind zum zwölften Mal Frauen-Weltmeister

Im Duell zweier Teams, die ungeschlagen ins Endspiel in der Berlin Arena eingezogen waren, mussten die USA einen frühen 14-Punkte-Rückstand hinnehmen, der jedoch wie ein Weckruf wirkte. Bis zur Pause nur noch zwei Zähler zurück, diktierten die Titelverteidigerinnen den dritten Abschnitt und setzten sich mit einer wahren Machtdemonstration auf 73:57 nach 30 Minuten ab. Damit war das Finale vor 12.233 Fans entschieden.