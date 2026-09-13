Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Torres Goldtoschütze

Paris Saint-Germain holt ersten Liga-Saisonsieg

Fußball International
13.09.2026 23:28
Ferran Torres
Ferran Torres(Bild: AFP/FRED TANNEAU)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Paris Saint-Germain hat in der vierten Runde der französischen Ligue-1 den ersten vollen Erfolg eingefahren.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Titelverteidiger und regierende Champions-League-Sieger setzte sich am Sonntag auswärts gegen Brest mit 1:0 durch, den entscheidenden Treffer erzielte der spanische WM-Final-Goldtorschütze Ferran Torres in der neunten Minute.

PSG liegt als Tabellensiebenter jeweils fünf Punkte hinter dem Führungstrio Lille, AS Monaco und Stade Rennes.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
13.09.2026 23:28
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Marchtrenk: Jetzt legt dritter Mann Beichte ab
91.444 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weiterer Vergewaltiger wartet in der Todesnacht bis 23 Uhr „auf Abruf“.
Premier League
„Baut ihm eine Statue!“ England-Hype um ÖFB-Kicker
83.761 mal gelesen
David Affengruber lieferte ein bärenstarkes Debüt für Fulham ab.
Österreich
Ermordet in Hamburg? „Michaela war unvorsichtig“
77.810 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die letzte Spur der vermissten Steirerin: Suchhunde erschnüffelten am Bahnhof von Wildon ihren ...
Tirol
FPÖ bläst in Gedenken an Haider zum Vollangriff
1931 mal kommentiert
Kickls Rede dauerte über eine Stunde.
Innenpolitik
„Gotteslästerung“: Kritik aus Forschung und Kirche
1722 mal kommentiert
Mit seinen Aussagen zum Klimawandel hat der blaue Parteichef Herbert Kickl Unmut bei ...
Kolumnen
Wie man es auch sieht: Kickl ist kein Jörg Haider
1228 mal kommentiert
Am Samstag ließ die FPÖ den einstigen Parteihelden in Innsbruck hochleben.
Mehr Fußball International
Torres Goldtoschütze
Paris Saint-Germain holt ersten Liga-Saisonsieg
Nach Traumtor
Kane rettet Bayern bei Elversberg knappen Sieg
Haaland-Goldtor
Trotz Unterzahl! Manchester City gewinnt das Derby
Sport Tv Logo
Vollstrecker gesucht
Jetzt fehlt Rangnick fast die Hälfte aller Tore!
Ndukwe eingewechselt
Yamal-Doppelpack! Barcelona nur kurz gefordert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf