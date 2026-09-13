Einfach erklärt
Wer ist die Huthi-Miliz und wie bedrohen sie uns?
Der seit Jahrzehnten schwellende Bürgerkrieg im Jemen steuert auf einen neuen Höhepunkt zu. Krone+ hat sich angesehen, woher der Konflikt rührt, warum die ganze Welt betroffen ist und wie wir in Österreich die kritische Situation an den Tankstellen spüren werden.
Das neuerliche Aufkeimen des Bürgerkrieges im Jemen, der seit Jahrzehnten tobt, versetzt die ganze Welt in Aufruhr. Denn der Jemen liegt an einer der wichtigsten Handelsrouten, über die ein Großteil der in Asien produzierten Waren nach Europa gelangen. Wo der Jemen genau liegt, welche Kräfte im verarmten Land aufeinandertreffen und welche Auswirkungen uns in Europa erwarten, hat sich Krone+ angesehen:
Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrowAbspielen
closeSchließen
expand_moreAufklappen
Loading...
replay_10Vorige 10 Sekunden
skip_previousZum Vorigen Wechseln
play_arrowAbspielen
skip_nextZum Nächsten Wechseln
forward_10Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
commentJetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.