Wer ist die Huthi-Miliz und wie bedrohen sie uns?

Das neuerliche Aufkeimen des Bürgerkrieges im Jemen, der seit Jahrzehnten tobt, versetzt die ganze Welt in Aufruhr. Denn der Jemen liegt an einer der wichtigsten Handelsrouten, über die ein Großteil der in Asien produzierten Waren nach Europa gelangen. Wo der Jemen genau liegt, welche Kräfte im verarmten Land aufeinandertreffen und welche Auswirkungen uns in Europa erwarten, hat sich Krone+ angesehen: