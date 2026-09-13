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„Krone“-Kommentar

Wie man es auch sieht: Kickl ist kein Jörg Haider

Kolumnen
13.09.2026 06:30
Am Samstag ließ die FPÖ den einstigen Parteihelden in Innsbruck hochleben.
Am Samstag ließ die FPÖ den einstigen Parteihelden in Innsbruck hochleben.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann
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Triumphierend trugen sie ihren Helden auf den Schultern: Heute vor 40 Jahren feierten FPÖ-Recken ihren Putsch und bejubelten den 36-jährigen Jörg Haider als neue Lichtfigur an der Spitze der Blauen.

Mit dem Wechsel vom liberalen Norbert Steger zum national-populistischen Haider als Chef der Blauen beendete Bundeskanzler Franz Vranitzky die SPÖ-FPÖ-Regierungskoalition. Bei den folgenden Neuwahlen verdoppelte die FPÖ ihre Stimmen beinahe – auf 9,7 Prozent.

Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)

Haiders Erfolgslauf führte die FPÖ in Kärnten zum Landeshauptmann und im Bund mit 26,9 Prozent in die Schüssel-Regierung. Der Haider jedoch nicht angehören durfte – ein internationaler Proteststurm samt EU-Sanktionen gegen Österreich blieb dennoch nicht aus.

Schon früh kam ein gewisser Herbert Kickl in Haiders Nähe, schrieb ihm etwa die zugespitzten Aschermittwochs-Reden.

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Mit der in Knittelfeld vollzogenen Trennung von FPÖ und BZÖ trennte sich auch das Duo Haider-Kickl. Kickl spitzte weiter zu, bezeichnete sein Ex-Idol als „Pippi Langstrumpf“, sagte ihm nach, er sei „ohne Rückgrat und Charakter“.

Am Samstag ließ Kickl den einstigen FPÖ-Helden in Innsbruck hochleben. Aus welchem Blickwinkel auch immer man es sieht: Kickl ist kein Haider.

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