Kein Geld für Atemluft, die Schwerkranker braucht

Niederösterreich ist verpflichtet, Pflegevariante zu finanziern

SPÖ-Volksanwalt Bernhard Achitz bleibt angesichts dieses Faktums die Luft weg: „Die Stellen in St. Pölten ignorieren, dass es einen Rechtsanspruch auf Pflege zu Hause gibt. Dass das Land nur zahlen will, wenn Pflegestufe 7 vorliegt, ist reine Willkür und nicht rechtskonform. Denn Niederösterreich ist von der Verfassung sowie von der UN-Behindertenrechtskonvention her verpflichtet, diese Pflegevariante zu finanzieren.“ Wer im Land zuständig ist, bleibt unklar. Sozial-Landesrätin Eva Prischl will den Fall prüfen lassen.