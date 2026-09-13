Bolt: „Großer Schritt in die richtige Richtung!“

Doppel-Siege brachte 300.000 Dollar

Und die Sprint-Stars aus den USA waren auch die absoluten Großverdiener! Denn nur Kenneth Bednarek und Melissa Jefferson-Wooden schafften in Budapest jeweils zwei Siege, als sie das Double über 100 m und 200 m schafften und kassierten damit jeweils insgesamt 300.000 Dollar. Nach den 100 m gewann Bednarek die 200 m in der Weltjahresbestzeit von 19,52. Melissa Jefferson-Wooden rückte mit ihren 21,47 sogar an die dritte Stelle der „ewigen“ Weltbestenliste über 200 m vor. Nur Florence Griffith-Joyner (21,34) und Shericka Jackson (21,41) liegen da nur noch vor ihr. Dass auch die abschließenden 200-m-Finals im Zeichen der USA waren, wurmte Bolt: „Natürlich will ich Jamaika siegen sehen. Aber das ist ein Auf und Ab. Mal sind wir oben, mal die USA!