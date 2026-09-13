Darum stinkt es den Anrainern des Wiener Augartens

Ein übler Geruch lässt Anwohner in Wien-Leopoldstadt nachts nicht mehr schlafen, wie sie der „Krone“ verzweifelt erzählen. Der Übeltäter ist schnell gefunden.
Die Anrainer rund um den Augarten im 2. Bezirk sprechen gar von einem „bestialischen Geruch“. Die Fenster würden sie nur mehr ungern zum Lüften öffnen wollen, da ihnen sonst die Ausdünstung entgegenschlägt, ist etwa Stefan E., der in der nahegelegenen Lampigasse wohnt, verärgert. Ihn erinnert der Geruch an einen Müllhalde.
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