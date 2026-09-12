FPÖ feiert Haider, für Kickl gab es „Hau ab“-Rufe

Die FPÖ feiert Jörg Haider: Fast auf den Tag genau 40 Jahre nach dessen Wahl zum Bundesparteiobmann bei einem dramatischen Parteitag am 13. September 1986 in Innsbruck erinnern die Freiheitlichen am Samstag ebendort in einer Festveranstaltung an jenen Moment, der nicht nur die Partei, sondern auch die Politik der Zweiten Republik veränderte. Begleitet wurde das blaue Event von Protesten.
„Aufbruch zur Spitze – 40 Jahre Wahl von Dr. Jörg Haider zum Partei- und Klubobmann der FPÖ“ lautet der Titel des Festakts im Saal Tirol des Congress Innsbruck – exakt dort, wo Herausforderer Haider in einer Kampfabstimmung den amtierenden Parteiobmann und Vizekanzler Norbert Steger mit 57,7 Prozent der Delegiertenstimmen „stürzte“.
Aufstieg der Haider-FPÖ begann
Am Tag darauf kündigte der damalige SPÖ-Kanzler Franz Vranitzky die rot-blaue Koalition auf, es folgte eine Neuwahl. Der mehr als 13 Jahre lang währende Aufstieg Jörg Haiders und seiner FPÖ in der Opposition begann. Der gebürtige Oberösterreicher formte aus einer kleinen nationalliberalen Honoratiorenpartei eine populistische Massenbewegung.
Im Jahr 2005 kam es mit der Gründung des BZÖ zum Bruch mit der FPÖ und heftigen Konflikten. Im Jahr 2008 starb Haider bei einem Autounfall.
Auch Parteichef Kickl in Innsbruck
Bei der Feier Samstagvormittag wird neben FPÖ-Chef Herbert Kickl unter anderem auch Tirols freiheitlicher Landesparteiobmann Markus Abwerzger sprechen. Geplant ist zudem ein Auftritt von Roger Köppel, Verleger und Chefredakteur der Wochenzeitung „Die Weltwoche“.
Das Event mit über 1000 erwarteten Gästen bildet auch den Abschluss einer FPÖ-Klubklausur in Tirols Landeshauptstadt.
Proteste in der Innenstadt
Das „Bündnis Innsbruck gegen Rechts“ hatte bereits im Vorfeld zum Protest gegen den FPÖ-Aufmarsch aufgerufen. Die Gegner versammelten sich gegen 10 Uhr in der Maria-Theresien-Straße im Bereich der Annasäule. Das Motto lautete unter anderem „Kickl, hau ab aus Innsbruck“ und „40 Jahre Spaltung sind kein Grund zum Feiern!“.
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