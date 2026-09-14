Nach AfD/Trump-Posting: Meta sperrt Bürgermeister

Innerhalb weniger Stunden wurden Konten gelöscht

Der genaue Wortlaut ist nicht mehr nachzulesen, denn Webers Account auf Facebook mit immerhin 5000 Freunden ist „dauerhaft deaktiviert“. Am vergangenen Dienstag um 9.32 Uhr kam eine Meldung von Facebook: „Dein Facebook-Konto wurde gesperrt, weil dein Konto bzw. dessen Aktivitäten gegen unsere Bedingungen dazu, wer Facebook nutzen darf, verstoßen.“ Was genau damit gemeint war? Unklar. Wenige Minuten später folgte eine weitere Mail, welche die Einschränkungen von Werbeaktivitäten ankündigte.