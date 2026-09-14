Nasser Start in den Tag, dann Sonne-Wolken-Mix

Der Montag startet mit dichten Wolken, auch Regenschauer ziehen am Morgen und Vormittag noch durch. Später kommt dann vereinzelt die Sonne raus, richtig durchsetzen kann sie sich aber nicht.
Nach einem trüben Start in den Tag lässt der Regen nach und auch die Wolken lockern auf. Vor allem rund um die Alpen und im Westen kann die Sonne herauskommen.
Mix aus Sonne und Wolken
Bei dem Sonne-Wolken-Mix kann es weiterhin zu Regenschauern kommen, besonders im Tiroler Unterland, sowie im Süden Österreichs. Am heitersten bleibt das Wetter am Nachmittag in Vorarlberg, Tirol und Kärnten.
Temperaturen klettern auf maximal 24 Grad
Die Tageshöchstwerte liegen am Montag zwischen 17 und maximal 24 Grad. Besonders warm wird es im Süden und im Westen des Landes. Der Wind weht schwach bis mäßig aus dem Westen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.