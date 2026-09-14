Im dritten Anlauf soll endlich der Aufstieg her

In jüngerer Vergangenheit spielte Straßwalchen 1b, auf Neudeutsch mittlerweile „Juniors“, verlässlich an der Spitze der 2. Klasse Nord A mit. Im Rundenschlager bewiesen die Denk-Schützlinge am Sonntag, warum sie in dieser Saison endlich den Sprung nach oben schaffen könnten.
Die kuriose Ligeneinteilung macht es möglich: Weil von den neun Klubs der 2. Nord A (Neumarkt hat sein zweites Team zurückgezogen) nur drei eigenständige Klubs sind, steigt einer garantiert mit auf. Vor dem Gipfeltreff in Straßwalchen lag Stadt-Spielgemeinschaft ASK_PSV/SSK auf diesem Platz. Und hatte entsprechend weniger Druck. Dass es ein 0:4 werden würde, schmeckte den Gästen aber gar nicht. „Natürlich wollen wir vorne dabei sein und Meister werden. Mein Anspruch ist es nicht, als Fünfter aufsteigen zu wollen“, meinte Gäste-Coach Christoph Fuchsbauer konsterniert.
Für uns ist auch das ewige Duell gegen Schleedorf immer ein Hit. So selten sind Spitzenspiele also nicht.
Straßwalchen-Trainer Wolfgang Denk über die Besonderheit eines Hits
Warnung nach klarem Sieg
„Aber vor der Pause war es sicher nicht so eindeutig“, befand Hausherren-Betreuer Wolfgang Denk. Während die Gäste nicht über einen Stangenschuss hinauskamen, schlug Elias Dengg nach einem missglückten Rückpass zu. „Nach der Pause haben wir sehr gut reingefunden, das schnelle Tor hat auch geholfen.“ Nach Lukas Danningers 2:0 fixierte ein Doppelschlag durch Daniel Chudoba (76.) und Lukas Prünster (79.) den 4:0-Sieg. Denk warnte dennoch: „Nach so einem Ergebnis sagt man oft: Mah, die haben wir hergespielt. Aber so deutlich war es nicht. Und wir müssen ja noch zweimal zu ihnen.“ Nach sechs Spielen liegt aber immerhin schon sechs Zähler vor dem ersten Verfolger.
Für den Salzburger Stadtklub ändert sich wenig: „Wir müssen eben vor Schleedorf bleiben. Wir sind jetzt erst mal sehr enttäuscht. Vielleicht ist es um ein Tor zu hoch ausgegangen.“ Anders die Stimmung im Lager der Flachgauer. Dort steht nämlich gleich der nächste Hit an! „Wir haben nächste Woche Einstandsfeier. Da machen wir einen Spielnachmittag und gehen dann bei uns gut essen“, freut sich der Coach.
Keine „Erste“-Hilfe im Schlager
Der weiß: Wettbewerbsverzerrung war diesmal keine dabei. Die „Erste“ steht an der Spitze der Salzburger Liga, gab den Juniors, die als Vorspiel den Tag einleiteten, keine nominelle Unterstützung nach unten. Nur Zweier-Goalie Quincie McIntosh-Gustafsson soll nach langer Verletzungsauszeit unten Praxis sammeln. Zudem fühlt sich Torschütze Chudoba unten bei den Kumpels derzeit wohler, trainiert daher auch nicht oben mit.
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