Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

FAN.AT SPIEL DER RUNDE

Im dritten Anlauf soll endlich der Aufstieg her

Salzburg
14.09.2026 05:00
Voll auf Kurs: Straßwalchens Juniors mit Daniel Chudoba
Voll auf Kurs: Straßwalchens Juniors mit Daniel Chudoba(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Walter Hofbauer
Von Walter Hofbauer

In jüngerer Vergangenheit spielte Straßwalchen 1b, auf Neudeutsch mittlerweile „Juniors“, verlässlich an der Spitze der 2. Klasse Nord A mit. Im Rundenschlager bewiesen die Denk-Schützlinge am Sonntag, warum sie in dieser Saison endlich den Sprung nach oben schaffen könnten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die kuriose Ligeneinteilung macht es möglich: Weil von den neun Klubs der 2. Nord A (Neumarkt hat sein zweites Team zurückgezogen) nur drei eigenständige Klubs sind, steigt einer garantiert mit auf. Vor dem Gipfeltreff in Straßwalchen lag Stadt-Spielgemeinschaft ASK_PSV/SSK auf diesem Platz. Und hatte entsprechend weniger Druck. Dass es ein 0:4 werden würde, schmeckte den Gästen aber gar nicht. „Natürlich wollen wir vorne dabei sein und Meister werden. Mein Anspruch ist es nicht, als Fünfter aufsteigen zu wollen“, meinte Gäste-Coach Christoph Fuchsbauer konsterniert.

Zitat Icon

Für uns ist auch das ewige Duell gegen Schleedorf immer ein Hit. So selten sind Spitzenspiele also nicht.

Straßwalchen-Trainer Wolfgang Denk über die Besonderheit eines Hits

Warnung nach klarem Sieg
„Aber vor der Pause war es sicher nicht so eindeutig“, befand Hausherren-Betreuer Wolfgang Denk. Während die Gäste nicht über einen Stangenschuss hinauskamen, schlug Elias Dengg nach einem missglückten Rückpass zu. „Nach der Pause haben wir sehr gut reingefunden, das schnelle Tor hat auch geholfen.“ Nach Lukas Danningers 2:0 fixierte ein Doppelschlag durch Daniel Chudoba (76.) und Lukas Prünster (79.) den 4:0-Sieg. Denk warnte dennoch: „Nach so einem Ergebnis sagt man oft: Mah, die haben wir hergespielt. Aber so deutlich war es nicht. Und wir müssen ja noch zweimal zu ihnen.“ Nach sechs Spielen liegt aber immerhin schon sechs Zähler vor dem ersten Verfolger.

Lesen Sie auch:
Straßwalchen (li. Forthuber) gelang die Revanche gegen Bramberg (Mitte Ramo, re. Harald Nindl).
Salzburger Liga
Spitze weiter makellos, Befreiungsschläge hinten
13.09.2026
Einst in Österreich
„Keine Egomanen“: Dieser Trainer geht neue Wege
13.09.2026
Hallein-Debakel
„Wir kämpfen ganz klar gegen den Abstieg!“
12.09.2026

Für den Salzburger Stadtklub ändert sich wenig: „Wir müssen eben vor Schleedorf bleiben. Wir sind jetzt erst mal sehr enttäuscht. Vielleicht ist es um ein Tor zu hoch ausgegangen.“ Anders die Stimmung im Lager der Flachgauer. Dort steht nämlich gleich der nächste Hit an! „Wir haben nächste Woche Einstandsfeier. Da machen wir einen Spielnachmittag und gehen dann bei uns gut essen“, freut sich der Coach.

Keine „Erste“-Hilfe im Schlager
Der weiß: Wettbewerbsverzerrung war diesmal keine dabei. Die „Erste“ steht an der Spitze der Salzburger Liga, gab den Juniors, die als Vorspiel den Tag einleiteten, keine nominelle Unterstützung nach unten. Nur Zweier-Goalie Quincie McIntosh-Gustafsson soll nach langer Verletzungsauszeit unten Praxis sammeln. Zudem fühlt sich Torschütze Chudoba unten bei den Kumpels derzeit wohler, trainiert daher auch nicht oben mit.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
14.09.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Marchtrenk: Jetzt legt dritter Mann Beichte ab
93.310 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weiterer Vergewaltiger wartet in der Todesnacht bis 23 Uhr „auf Abruf“.
Premier League
„Baut ihm eine Statue!“ England-Hype um ÖFB-Kicker
86.015 mal gelesen
David Affengruber lieferte ein bärenstarkes Debüt für Fulham ab.
Steiermark
Seer-Gründer trennt sich und startet neu durch
79.939 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fred Jaklitsch und seine „Neue“, Verena Schön
Tirol
FPÖ bläst in Gedenken an Haider zum Vollangriff
1931 mal kommentiert
Kickls Rede dauerte über eine Stunde.
Innenpolitik
„Gotteslästerung“: Kritik aus Forschung und Kirche
1722 mal kommentiert
Mit seinen Aussagen zum Klimawandel hat der blaue Parteichef Herbert Kickl Unmut bei ...
Kolumnen
Wie man es auch sieht: Kickl ist kein Jörg Haider
1228 mal kommentiert
Am Samstag ließ die FPÖ den einstigen Parteihelden in Innsbruck hochleben.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf