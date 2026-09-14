Im dritten Anlauf soll endlich der Aufstieg her

Warnung nach klarem Sieg

„Aber vor der Pause war es sicher nicht so eindeutig“, befand Hausherren-Betreuer Wolfgang Denk. Während die Gäste nicht über einen Stangenschuss hinauskamen, schlug Elias Dengg nach einem missglückten Rückpass zu. „Nach der Pause haben wir sehr gut reingefunden, das schnelle Tor hat auch geholfen.“ Nach Lukas Danningers 2:0 fixierte ein Doppelschlag durch Daniel Chudoba (76.) und Lukas Prünster (79.) den 4:0-Sieg. Denk warnte dennoch: „Nach so einem Ergebnis sagt man oft: Mah, die haben wir hergespielt. Aber so deutlich war es nicht. Und wir müssen ja noch zweimal zu ihnen.“ Nach sechs Spielen liegt aber immerhin schon sechs Zähler vor dem ersten Verfolger.