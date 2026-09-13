Nur ein Punkt! Trainerwechsel in der Kärntner Liga

Unschöne Szenen in Landskron! Beim sonntägigen Kärntner-Liga-Duell des Aufsteigers mit Grafenstein prallten Heim-Goalie Aric Haimburger und Marco Raunegger mit den Köpfen zusammen. „Mit voller Wucht. Marco war kurz weg“, seufzt Grafenstein-Trainer Alexander Stroj. „Er wurde mit der Rettung abtransportiert, hat eine Gehirnerschütterung. Es tut mir für ihn echt leid. Immer wieder hat er einfach Pech!“ Da rückte auch der klare 4:1-Erfolg in den Hintergrund. „Darüber kann ich mich überhaupt nicht freuen“, betont Stroj.