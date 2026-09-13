Nur ein Punkt! Trainerwechsel in der Kärntner Liga

Rettungseinsatz bei einem Match der Kärntner Liga! Grafenstein-Kicker Marco Raunegger erlitt eine Gehirnerschütterung, wurde mit der Rettung abtransportiert. Auch Spittals Ziga Anzelj bekam in Seeboden einiges ab. Und dazu gibt‘s auch einen Trainerwechsel bei einem Nachzügler.
Unschöne Szenen in Landskron! Beim sonntägigen Kärntner-Liga-Duell des Aufsteigers mit Grafenstein prallten Heim-Goalie Aric Haimburger und Marco Raunegger mit den Köpfen zusammen. „Mit voller Wucht. Marco war kurz weg“, seufzt Grafenstein-Trainer Alexander Stroj. „Er wurde mit der Rettung abtransportiert, hat eine Gehirnerschütterung. Es tut mir für ihn echt leid. Immer wieder hat er einfach Pech!“ Da rückte auch der klare 4:1-Erfolg in den Hintergrund. „Darüber kann ich mich überhaupt nicht freuen“, betont Stroj.
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