Schweden-Prognose: Mitte-Links-Bündnis knapp vorne

In Schweden ist heute ein neues Parlament gewählt worden. Laut einer ersten Prognose führt das oppositionelle Links-Bündnis um die sozialdemokratische Ex-Premierministerin Magdalena Andersson. Die bürgerliche Minderheitsregierung von Ministerpräsident Ulf Kristersson hat aktuell das Nachsehen.
Laut dem schwedischen Sender SVT liegen die Sozialdemokraten von Ex-Regierungschefin Magdalena Andersson mit 28,4 Prozent der Stimmen auf Platz eins.
Ob das für eine Regierungsbildung reicht, ist aber derzeit noch völlig offen. Laut erster Prognose kommt das linke Bündnis auf 182 Sitze im Parlament (+9) und die bürgerliche Allianz auf 167 Sitze (-9). Die Wahl gilt als Richtungswahl für das skandinavische Land. Rund acht Millionen Menschen waren aufgerufen, abzustimmen.
Grafik: Eine erste Prognose sieht die linke Opposition in Führung
Umfragen deuteten im Vorfeld auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der regierenden bürgerlichen Allianz von Ministerpräsident Ulf Kristersson und dem oppositionellen Mitte-Links-Bündnis um die Sozialdemokratin Magdalena Andersson hin.
Rechtspopulisten stützen derzeitige Minderheitsregierung
Seit vier Jahren stützen die rechtspopulistischen Schwedendemokraten die Minderheitsregierung aus Moderater Partei, Christdemokraten und Liberalen im Parlament. Auch Österreichs Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) arbeitet in Migrationsfragen gerne mit Schwedens Regierung zusammen.
Schwedendemokraten wollen Nikab und Burka verbieten
Jimmie Akesson, Parteichef der Schwedendemokraten, kündigte an, im Falle einer Regierungsbeteiligung das Tragen von Nikab und Burka verbieten zu wollen. Kleidung wie diese spiegelt nach seinen Worten Werte wider, die nicht nach Schweden gehörten. Die Schwedendemokraten, die ihre Wurzeln in der Neonazi-Szene haben, könnten Umfragen zufolge knapp 20 Prozent der Stimmen erhalten.
Das oppositionelle Mitte-Links-Lager warnte vor einem solchen Szenario. „Wir sind eine härtere Gesellschaft geworden, eine ruhigere, aber auch eine ärmere“, sagte die frühere Regierungschefin Andersson. Kritiker werfen der Regierung vor, bürgerliche Freiheiten zu untergraben und Migranten zur Anpassung zu zwingen. So wurde der dauerhafte Aufenthaltsstatus für Flüchtlinge abgeschafft und die Regeln für Sozialleistungen wurden verschärft.
Regierungsbildung könnte schwierig werden
Ein Wahlsieg wäre für beide Blöcke nur der erste Schritt auf dem Weg zur Macht. Für Kristersson hängt der Erfolg davon ab, ob die mit ihm verbündeten Liberalen die Vier-Prozent-Hürde für den Einzug in den Reichstag überwinden. Aber auch Andersson stünde im Falle eines Sieges vor einer schwierigen Regierungsbildung.
Zwar sind sich die vier Oppositionsparteien – Sozialdemokraten, Grüne, Linkspartei und Zentrum – bei der Forderung nach höheren Sozialausgaben weitgehend einig. Bei zentralen Themen wie einer Reichensteuer oder dem Bau neuer Atomkraftwerke gehen die Meinungen jedoch auseinander. Zudem lehnt es die Zentrumspartei bisher strikt ab, gemeinsam mit der Linkspartei zu regieren.
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