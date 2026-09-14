President: „Anonymität ist kein Selbstzweck“

„Krone“: Endlich hat das Warten für die stetig wachsende Fangemeinde von President ein Ende – unlängst erschien euer Debütalbum „Blood Of Your Empire“. Es ist eine klangliche Erweiterung der EP „King Of Terrors“. Wie lange habt ihr an diesem Album gearbeitet, und habt ihr bereits daran geschrieben, während die EP noch fertiggestellt wurde?

President: Einige der frühesten Ideen existierten schon, bevor „King Of Terrors“ überhaupt seine endgültige Form gefunden hatte. Es waren keine fertigen Songs, sondern Themen, Fragmente und Fragen, die mir einfach nicht aus dem Kopf gingen. Die EP bildete das erste Kapitel, weil diese Songs zusammengehörten, doch die Welt an sich weitete sich bereits aus. Als diese Tür erst einmal offenstand, ging es bei „Blood Of Your Empire“ weniger um einen Neuanfang als vielmehr darum, den begonnenen Dialog fortzuführen.