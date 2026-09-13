„Gotteslästerung“: Kritik aus Forschung und Kirche

Fischer: „Jetzt müssen wir uns alle zusammen dafür einsetzen, dass wir und unsere Kinder in unserer Heimat auch in Zukunft gut leben können. Klimakatastrophen gab es immer wieder einmal, das ist richtig“, sagt sie – und legt nach: „Es sind halt auch viele dabei ausgestorben, von den Dinosauriern bis heute. So leicht dürfen wir unser Zuhause, unser schönes Land nicht aufgeben.“