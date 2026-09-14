Skoda Epiq: Viel Platz und zwei Scheiben voraus

Ein Pedal reicht

Und wie fährt sich das? Obwohl wie beim ID. Polo eine Verbundlenker-Achse am Heck sitzt, geht es sehr komfortabel zu. Unebenheiten werden weggebügelt, ohne dass das Kompakt-SUV schwammig wirkt, selbst in Kurven. Das passt zur Lenkung, die ausreichend direkt werkt und gute Rückmeldung darüber gibt. Die Rekuperation reicht bis zum Ein-Pedal-Fahren, wenn man den Schaltstock in Stellung „B“ bringt, in der Topversion warten hinter dem Lenkrad sogar Paddles für die Stärke der Verzögerung. Apropos: Der Epiq hat sogar vier Scheibenbremsen – das sind zwei mehr als bei seinen MEB-Plus-Geschwistern VW ID. Polo und Cupra Raval.