Horror-Netzwerke im Visier globaler Ermittlungen

Die „Klienten“ meldeten sich an und vergingen sich einfach an der wehrlosen Frau. Aufgeflogen ist der Wahnsinn an einem Tag, an dem Pelicot Frauen in einem Supermarkt filmte. Unter der Kleidung, im Intimbereich. Er wurde festgenommen – sein Handy und Laptop beschlagnahmt: Die gesichteten Dateien waren selbst für hartgesottene Beamte grenzwertig. 20.000 Video- und Fotoaufnahmen von Vergewaltigungen seiner Frau. Er tat es selbst und ließ es durchführen. Von 80 Männern!