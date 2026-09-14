Alpinist verlor Schuh: Bergretter brachten Ersatz

Es gibt Einsätze, die bleiben den Tiroler Bergrettern besonders in Erinnerung. Meist handelt es sich dabei um ganz heikle Aufgaben. Dann gibt es solche, die im Gedächtnis hängen bleiben, weil sie zwar einfach, aber ganz speziell gewesen sind. Zu einem solchen musste kürzlich die Bergrettung Seefeld/Reith ausrücken.