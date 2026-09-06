Die unterschätzte Gefahr für unsere Leber

Kein besonders schöner Anblick: Rund um den Bauchnabel zeichnet sich ein auffälliges Geflecht hervortretender und geschlängelter Venen ab – das sogenannte Symptom „Caput medusae“. Ein Zeichen einer schweren Leberzirrhose. Dabei verhärtet und vernarbt die Leber nicht nur, sondern verliert auch weitgehend ihre Funktion.