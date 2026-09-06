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„Krone“ Gesund-Serie

Die unterschätzte Gefahr für unsere Leber

Bewegung & Körperkraft
06.09.2026 06:30
Wenn die Leber erkrankt, gerät der gesamte Körper stark aus dem Gleichgewicht.
Wenn die Leber erkrankt, gerät der gesamte Körper stark aus dem Gleichgewicht.(Bild: Getty Images/magicmine)
Porträt von Sonja Jakubowics
Von Sonja Jakubowics

Unsere Leber ist ein Multitalent. Sie erfüllt Hunderte lebenswichtige Aufgaben. Warum Erkrankungen so lange unentdeckt bleiben und was wir tun können, um das größte innere Organ zu schützen, lesen Sie hier.

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Kein besonders schöner Anblick: Rund um den Bauchnabel zeichnet sich ein auffälliges Geflecht hervortretender und geschlängelter Venen ab – das sogenannte Symptom „Caput medusae“. Ein Zeichen einer schweren Leberzirrhose. Dabei verhärtet und vernarbt die Leber nicht nur, sondern verliert auch weitgehend ihre Funktion.

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