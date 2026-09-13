US Open: Zverev gegen Shelton ab 20 Uhr LIVE

Alexander Zverev und Ben Shelton bestreiten das Finale der US Open. Um 20 Uhr beginnt das Spiel, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Der 23-jährige US-Amerikaner Shelton besiegte am Freitagabend in New York im Halbfinale seinen Landsmann Frances Tiafoe 4:6, 6:3, 6:3 und 7:5 und erreichte sein erstes Endspiel bei einem Tennis-Grand-Slam-Turnier.
Davor hatte sich der topgesetzte Deutsche Zverev mit 6:3, 7:6(7) und 7:6(6) gegen den Russen Karen Chatschanow durchgesetzt. Der French-Open-Sieger erreichte sein drittes Grand-Slam-Finale in Folge.
Bilanz spricht für Zverev
Zverev hat in Duellen mit Shelton eine makellose Bilanz von fünf Siegen aus fünf Spielen. Dabei gab der 29-Jährige insgesamt nur einen Satz ab. Das bisher letzte Duell entschied Zverev bei den ATP Finals im Vorjahr mit 6:3 und 7:6(6) für sich.
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