Marchtrenk: Jetzt legt dritter Mann Beichte ab

Er selbst nennt sich im Internet „Mr. Big“, wohnt nur eine halbe Autostunde vom Tatort in Oberösterreich entfernt. Der 43-Jährige ist mittendrin in einem der furchtbarsten Verbrechen der österreichischen Kriminalgeschichte. Denn der Verdächtige, gegen den die Justiz ebenfalls ermittelt, soll der dritte Mann im Fall der zu Tode missbrauchten 39-jährigen Mutter in Marchtrenk gewesen sein.