Marchtrenk: Jetzt legt dritter Mann Beichte ab

Zwei Männer waren dabei, als eine wehrlose Mutter im oberösterreichischen Marchtrenk zu Tode vergewaltigt wurde. Ein Dritter, der in derselben Nacht „auf Abruf“ war, legt jetzt eine Lebensbeichte ab.
Er selbst nennt sich im Internet „Mr. Big“, wohnt nur eine halbe Autostunde vom Tatort in Oberösterreich entfernt. Der 43-Jährige ist mittendrin in einem der furchtbarsten Verbrechen der österreichischen Kriminalgeschichte. Denn der Verdächtige, gegen den die Justiz ebenfalls ermittelt, soll der dritte Mann im Fall der zu Tode missbrauchten 39-jährigen Mutter in Marchtrenk gewesen sein.
Er war in der Todesnacht als weiterer Vergewaltiger fix vorgesehen. Wartete bis 23 Uhr „auf Abruf“, bis der Horror-Ehemann dann doch dem zweiten Verdächtigen „Jimmy“ textete: „Komm du alleine.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.