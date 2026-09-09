Warum KI-Agenten Website aus Graz kapern wollten

Das Online-Portal DSEwiki des Grazer Softwareentwicklers Helmut Leitner ist seit Jahren ein beliebter Kanal für den Austausch unter Programmierern. Und wird offenbar auch von KI-Agenten benutzt, wie Leitner kürzlich herausfinden musste. „Ein KI-Agenten-Schwarm von OpenAI hat mehrere meiner offenen Wiki-Systeme benutzt“, erzählt er im Gespräch mit dem Radiosender Ö1. Bei der bloßen Nutzung sollte es aber nicht bleiben: Die offenbar außer Kontrolle geratenen KI-Agenten suchten auch nach Schwachstellen und versuchten, das Online-Portal zu hacken. Wir verraten, wie es dazu kam.