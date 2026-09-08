„Miss Austria“ Lucia Sisic mit 22 Jahren gestorben

Große Trauer um Lucia Sisic: Die „Miss Austria 2024“ ist im Alter von nur 22 Jahren überraschend verstorben. Die junge Frau hatte ihr Leben lang mit Herzproblemen zu kämpfen und musste sich insgesamt sieben Operationen unterziehen. Nun nehmen Familie, Freunde und Wegbegleiter Abschied von der Beauty-Queen.
„Unsere Lucia ist gegangen, viel zu früh und für immer“, schreibt Miroslav Piplica, ein Freund der Familie, auf Facebook. In seinem emotionalen Nachruf erinnert er an eine junge Frau, die nicht nur durch ihre außergewöhnliche Schönheit, sondern vor allem durch ihre Freundlichkeit und Herzlichkeit in Erinnerung bleiben werde.
„Lucia war ein Mädchen von außergewöhnlicher Schönheit, aber vor allem ein junger Mensch, dessen Lächeln, Freundlichkeit und Herzlichkeit einen bleibenden Eindruck in den Herzen der Menschen hinterließen, die sie kannten“, heißt es in dem Posting.
Sieben Operationen am Herzen
Lucia Sisic litt laut Berichten seit ihrer Kindheit unter Herzproblemen. Im Laufe ihres Lebens musste sie sich sieben Herz-Operationen unterziehen. Der letzte Eingriff erfolgte erst im vergangenen Winter. Danach zeigte sich die junge Frau auf Instagram erleichtert und freute sich über den erfolgreichen Verlauf.
Trotz ihrer gesundheitlichen Herausforderungen hatte sich Sisic ihren großen Traum erfüllt: 2024 wurde sie zur „Miss Austria“ gekürt. Nach ihrem Sieg fand keine weitere Wahl statt. Damit blieb sie bis zuletzt die amtierende österreichische Beauty-Queen.
Am 12. August postete sie zum letzten Mal Fotos von sich auf Instagram:
Miss-Austria-Organisation trauert
Auch die Miss-Austria-Organisation „Mission Austria“ reagierte mit großer Bestürzung auf den Tod der 22-Jährigen.
„Lucia wird uns als wundervolle junge Frau in Erinnerung bleiben. Unsere Gedanken und unser tief empfundenes Mitgefühl gelten in dieser schweren Zeit ihrer Familie, ihren Freunden und allen Menschen, die ihr nahestanden. Liebe Lucia, du wirst immer ein Teil unserer Miss-Austria-Familie bleiben.“
Bewegende Abschiedsworte
Zahlreiche Wegbegleiter verabschieden sich von Lucia Sisic. Der „Mister Austria 2024“, Christopher Dengg, schrieb zu dem Posting von „Mission Austria“: „Ruhe in Frieden liebe Lucia! Mein aufrichtiges Beileid gegenüber der ganzen Familie! Du bleibst in unserem Herzen mit deiner liebevollen und fürsorglichen Art.“
Auch die Villacher Schlagersängerin Petra Melcher, bekannt als „Adriana“, nahm ebenfalls unter dem Posting Abschied und schrieb: „Mein herzliches Beileid! Ruhe in Frieden liebe Lucia!“
Zurück bleibt Trauer und Ratlosigkeit darüber, dass so ein junger Mensch so plötzlich aus dem Leben gerissen wurde. Unser tiefes Mitgefühl gilt der Familie und allen Angehörigen. Wir wünschen ihnen in dieser schweren Zeit viel Kraft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.