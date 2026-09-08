„Miss Austria“ Lucia Sisic mit 22 Jahren gestorben

„Unsere Lucia ist gegangen, viel zu früh und für immer“, schreibt Miroslav Piplica, ein Freund der Familie, auf Facebook. In seinem emotionalen Nachruf erinnert er an eine junge Frau, die nicht nur durch ihre außergewöhnliche Schönheit, sondern vor allem durch ihre Freundlichkeit und Herzlichkeit in Erinnerung bleiben werde.