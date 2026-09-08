Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Viel zu früh“

„Miss Austria“ Lucia Sisic mit 22 Jahren gestorben

Adabei Österreich
08.09.2026 08:43
Porträt von krone.at
Von krone.at

Große Trauer um Lucia Sisic: Die „Miss Austria 2024“ ist im Alter von nur 22 Jahren überraschend verstorben. Die junge Frau  hatte ihr Leben lang mit Herzproblemen zu kämpfen und musste sich insgesamt sieben Operationen unterziehen. Nun nehmen Familie, Freunde und Wegbegleiter Abschied von der Beauty-Queen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Unsere Lucia ist gegangen, viel zu früh und für immer“, schreibt Miroslav Piplica, ein Freund der Familie, auf Facebook. In seinem emotionalen Nachruf erinnert er an eine junge Frau, die nicht nur durch ihre außergewöhnliche Schönheit, sondern vor allem durch ihre Freundlichkeit und Herzlichkeit in Erinnerung bleiben werde.

„Lucia war ein Mädchen von außergewöhnlicher Schönheit, aber vor allem ein junger Mensch, dessen Lächeln, Freundlichkeit und Herzlichkeit einen bleibenden Eindruck in den Herzen der Menschen hinterließen, die sie kannten“, heißt es in dem Posting.

Sieben Operationen am Herzen
Lucia Sisic litt laut Berichten seit ihrer Kindheit unter Herzproblemen. Im Laufe ihres Lebens musste sie sich sieben Herz-Operationen unterziehen. Der letzte Eingriff erfolgte erst im vergangenen Winter. Danach zeigte sich die junge Frau auf Instagram erleichtert und freute sich über den erfolgreichen Verlauf.

Große Bestürzung und Fassungslosigkeit herrscht über den plötzlichen Tod von Lucia Sisic, die ...
Große Bestürzung und Fassungslosigkeit herrscht über den plötzlichen Tod von Lucia Sisic, die mit nur 22 Jahren verstorben ist.(Bild: APA-Images / Andreas Tischler)

Trotz ihrer gesundheitlichen Herausforderungen hatte sich Sisic ihren großen Traum erfüllt: 2024 wurde sie zur „Miss Austria“ gekürt. Nach ihrem Sieg fand keine weitere Wahl statt. Damit blieb sie bis zuletzt die amtierende österreichische Beauty-Queen.

Am 12. August postete sie zum letzten Mal Fotos von sich auf Instagram: 

Miss-Austria-Organisation trauert
Auch die Miss-Austria-Organisation „Mission Austria“ reagierte mit großer Bestürzung auf den Tod der 22-Jährigen.

„Lucia wird uns als wundervolle junge Frau in Erinnerung bleiben. Unsere Gedanken und unser tief empfundenes Mitgefühl gelten in dieser schweren Zeit ihrer Familie, ihren Freunden und allen Menschen, die ihr nahestanden. Liebe Lucia, du wirst immer ein Teil unserer Miss-Austria-Familie bleiben.“

Lesen Sie auch:
Trauer um Filmleegnde Michael Mendl: Der Schauspieler starb mit 82 Jahren im Kreise seiner ...
„Der Untergang“-Star
Schauspiel-Legende Michael Mendl verstorben
05.09.2026
1927-2026
Schauspiel-Legende Erni Mangold ist tot
05.09.2026

Bewegende Abschiedsworte
Zahlreiche Wegbegleiter verabschieden sich von Lucia Sisic. Der „Mister Austria 2024“, Christopher Dengg, schrieb zu dem Posting von „Mission Austria“:  „Ruhe in Frieden liebe Lucia! Mein aufrichtiges Beileid gegenüber der ganzen Familie! Du bleibst in unserem Herzen mit deiner liebevollen und fürsorglichen Art.“

Auch die Villacher Schlagersängerin Petra Melcher, bekannt als „Adriana“, nahm ebenfalls unter dem Posting Abschied und schrieb: „Mein herzliches Beileid! Ruhe in Frieden liebe Lucia!“

Zurück bleibt Trauer und Ratlosigkeit darüber, dass so ein junger Mensch so plötzlich aus dem Leben gerissen wurde. Unser tiefes Mitgefühl gilt der Familie und allen Angehörigen. Wir wünschen ihnen in dieser schweren Zeit viel Kraft.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
08.09.2026 08:43
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Facebook
Instagram
FamilieWinter
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für Prinz George beginnt ab September die Zeit auf dem Elite-Internat Eton. Im Vorfeld werden ...
Sorge um Sicherheit
George bald in Eton: Internat verschärft Regeln!
Candice Swanepoel räkelte sich für Victoria‘s Secret im Stile von Anita Ekberg im ...
„Molto sexi“ in Rom
Candice Swanepoel macht Anita Ekberg Konkurrenz
Einen Tag vor ihrem Geburtstag war Königin Camilla bester Laune. Als Charles sich ein Bierchen ...
Camilla wird 79
König Charles spült den Fußball-Frust runter
Jürgen Drews bei einem Auftritt mit Ehefrau Ramona im letzten Jahr. Bei einer Klassik-Gala in ...
„Eigentlich noch fit“
Jürgen Drews zeigte sich erstmals mit Rollator
Foto-Premiere! Die ersten Bilder von Travis Kelce und Taylor Swift nach der Traumhochzeit ...
Foto-Premiere
Hier zeigt Taylor Swift erstmals ihren Ehering!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
222.955 mal gelesen
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Außenpolitik
Nach CDU-Wahlschock: Merz mit klarer Ansage an AfD
89.667 mal gelesen
Für Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (CDU) wird es innenpolitisch immer bedrohlicher.
Ausland
TV-Moderatorin in Ägypten zum Tode verurteilt
87.439 mal gelesen
Sarah Khalifa wurde mit elf weiteren Angeklagten zum Tode verurteilt.
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
3981 mal kommentiert
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
2536 mal kommentiert
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Deutschland
Was, wenn wirklich niemand mit AfD regieren will?
1902 mal kommentiert
Große Freude bei den AfD-Parteichefs nach dem Wahlerfolg – mit wem die Partei regieren soll, ist ...
Mehr Adabei Österreich
„Viel zu früh“
„Miss Austria“ Lucia Sisic mit 22 Jahren gestorben
Neues Buch
Robert Kratky: Kein Comeback und keine Interviews
Drei Tage voller Herz
Das war das große Edlseer-Wochenende
Schulstart mit Beat
Kabarettist Heidelbeerhugo macht auf Gangster
Mit gutem Zweck
Wolfgang Fasching feiert seine vielen Grenzgänge
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf