Sachsen-Anhalt-Wahl
Deutschland fürchtet sich vor neuer „Teilung“
Von krone.at
In Deutschland zeichnet sich eine Schicksalswahl ab. Die AfD ist in Sachsen-Anhalt in Umfragen weit voraus, könnte erstmals eine Landesregierung stellen. Selbst eine absolute Mehrheit scheint möglich. Alle News im „Krone“-Liveticker.
- Bis 18 Uhr können rund 1,7 Millionen Wähler über einen neuen Landtag abstimmen. Mit ersten Zwischenergebnissen für repräsentative Wahlkreise wird um etwa 19 Uhr gerechnet. Mit einem vorläufigen Endergebnis ist wohl erst am Montagmorgen zu rechnen.
- Bis 14 Uhr lag die Wahlbeteiligung nach Angaben der Landeswahlleiterin bei 54,4 Prozent. Das ist enorm. Zum gleichen Zeitpunkt im Wahljahr 2021 lag die Wahlbeteiligung den Angaben nach bei 27,1 Prozent.
- Die „Krone“ hat ein Team vor Ort, um die politisch aufgeladene Stimmung in und um Magdeburg einzufangen. Immer wieder hören wir: „Nicht alle sind Nazis, sie wählen aus Frust AfD!“
Alle Entwicklungen im „Krone“-Liveticker:
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