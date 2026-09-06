Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sachsen-Anhalt-Wahl

Deutschland fürchtet sich vor neuer „Teilung“

Deutschland
06.09.2026 15:26
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Deutschland zeichnet sich eine Schicksalswahl ab. Die AfD ist in Sachsen-Anhalt in Umfragen weit voraus, könnte erstmals eine Landesregierung stellen. Selbst eine absolute Mehrheit scheint möglich. Alle News im „Krone“-Liveticker. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen
  • Bis 18 Uhr können rund 1,7 Millionen Wähler über einen neuen Landtag abstimmen. Mit ersten Zwischenergebnissen für repräsentative Wahlkreise wird um etwa 19 Uhr gerechnet. Mit einem vorläufigen Endergebnis ist wohl erst am Montagmorgen zu rechnen.
  • Bis 14 Uhr lag die Wahlbeteiligung nach Angaben der Landeswahlleiterin bei 54,4 Prozent. Das ist enorm. Zum gleichen Zeitpunkt im Wahljahr 2021 lag die Wahlbeteiligung den Angaben nach bei 27,1 Prozent. 
  • Die „Krone“ hat ein Team vor Ort, um die politisch aufgeladene Stimmung in und um Magdeburg einzufangen. Immer wieder hören wir: „Nicht alle sind Nazis, sie wählen aus Frust AfD!“ 

Alle Entwicklungen im „Krone“-Liveticker:

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Deutschland
06.09.2026 15:26
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
DeutschlandSachsen-Anhalt
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine