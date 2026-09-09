Ceuta: EU sagt rund 115 Millionen Euro Nothilfe zu

Präsident: „Können nicht sagen, wie viele noch hier sind“

Am 30. und 31. Juli waren mehr als 72.000 Menschen, überwiegend Marokkaner, zu Fuß oder schwimmend aus Marokko nach Ceuta gelangt. Die meisten kehrten kurz darauf zurück oder wurden zurückgebracht. Nach Angaben der spanischen Zentralregierung hielten sich Anfang September noch etwa 5000 Migranten in der Exklave auf. Mindestens 91 Menschen kamen nach offiziellen Angaben bei dem Massenandrang ums Leben. Vivas sagte am Dienstag, er könne nicht sagen, wie viele der Migranten noch in Ceuta seien. „Ich spreche von 5000, 10.000, 15.000 – aber wir kennen die Zahl immer noch nicht.“