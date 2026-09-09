Hacker machen immer öfter Jagd auf unsere Schulen

Benutzerkonten werden gekapert

Fast vier von zehn Bildungseinrichtungen – also 38 Prozent – berichteten von Cyberangriffen mit Lösegeldforderungen, die über E-Mails ihren Anfang nahmen. Beim sogenannten Account Takeover – also der Übernahme fremder Benutzerkonten – lag der Bildungssektor mit 27 Prozent sogar an der Spitze aller untersuchten Branchen. Und insgesamt 77 Prozent der Befragten hatten in den vergangenen zwölf Monaten mit einem E-Mail-Sicherheitsvorfall zu kämpfen.