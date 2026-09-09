„Militärarzt“ brachte Steirerin um 237.000 Euro

Vermeintlich lukrative Investments

Ende Juli wurde eine 27-jährige Oststeirerin auf Instagram auf eine Werbung für Investments aufmerksam. Sie nahm Kontakt auf, dieser wurde auf Whatsapp sowie Telegram geführt. Die Frau überwies in den folgenden Wochen mehr als 6000 Euro auf verschiedene Konten – im Glauben, das Geld gut angelegt zu haben. Einmal wurde ihr sogar wirklich ein „Bonus“ über rund 200 Euro ausbezahlt. Irgendwann konnte die Frau aber nicht mehr auf das vermeintliche investierte Geld zugreifen und wandte sich an die Polizei.