Bevölkerungsrekord trotz sinkender Geburtenzahlen

Am 1. Jänner 2026 zählte die Steiermark um genau 48 mehr Einwohner als am selben Tag im Jahr zuvor. Dieses Wachstum ist nur noch auf Zuwanderung zurückzuführen. Ein Blick in den jüngsten Bericht der Landesstatistik Steiermark zeigt, dass die steirische Bevölkerung weiblicher ist und immer älter wird.
Wir werden immer mehr! Seit rund 25 Jahren wächst die steirische Bevölkerung Jahr für Jahr. Am 1. Jänner dieses Jahres lebten exakt 1.271.764 Menschen in der Steiermark – ein neuer Höchststand.
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