Einjähriges Kind schluckte Drogenersatz der Mutter

Die Compensan-Tabletten fielen auf den Boden, das kleine Mädchen (1) erwischte eine davon. Am Mittwoch wurde die 42-jährige Mutter wegen fahrlässiger Körperverletzung in Niederösterreich verurteilt.
„Ich hab’ gehudelt, da sind mir die Tabletten aus der Hand gefallen“, erklärt eine 42-Jährige. Die Mutter eines einjährigen Kindes ist auf das Substitol angewiesen. Am 7. Dezember des Vorjahres hatte sie auf die Einnahme vergessen. Drei Stunden später bemerkte sie erste Entzugserscheinungen und suchte in der Küche hastig nach dem Medikament. In der Eile landeten fünf Tabletten auf dem Boden. Eine davon erwischte die kleine Melanie (Name geändert).
„Sie hat alles in den Mund gesteckt. Es war eine Fehlentscheidung, das Substitol neben dem Kind einzunehmen“, erklärt die 42-Jährige vor Gericht. Als sie merkte, dass ihre Tochter das Drogenersatzmittel Compensan geschluckt hatte, habe sie einen Nervenzusammenbruch erlitten, versucht sich die Mutter zu rechtfertigen. Selbst Verteidigerin Astrid Wagner kann nicht viel entgegenhalten.
Einjähriges Kind lag auf dem Küchenboden
„Ich glaube ihnen nichts davon“, entgegnet Herr Rat. Schon allein die Tatsache, dass sie versucht hatte, die Tablette zu teilen, zeugt von massivem Suchtverhalten. Auch ihr Lebensgefährte und Vater von Melanie erscheint stark substituiert als Zeuge vor Gericht in St. Pölten. Er war zum Zeitpunkt des Vorfalls im Keller. „So hoch lass ma di nimma fliegen“, soll er als Reaktion geschrien haben. Doch anstelle eines Drogenrausches will er damit die Engel im Himmel gemeint haben.
Die 42-Jährige wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung schuldig gesprochen und zu sechs Monaten bedingter Haft sowie einer Geldstrafe verurteilt. Ihre Tochter erhält 1560 Euro Schmerzensgeld.
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