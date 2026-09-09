Einjähriges Kind schluckte Drogenersatz der Mutter

Einjähriges Kind lag auf dem Küchenboden

„Ich glaube ihnen nichts davon“, entgegnet Herr Rat. Schon allein die Tatsache, dass sie versucht hatte, die Tablette zu teilen, zeugt von massivem Suchtverhalten. Auch ihr Lebensgefährte und Vater von Melanie erscheint stark substituiert als Zeuge vor Gericht in St. Pölten. Er war zum Zeitpunkt des Vorfalls im Keller. „So hoch lass ma di nimma fliegen“, soll er als Reaktion geschrien haben. Doch anstelle eines Drogenrausches will er damit die Engel im Himmel gemeint haben.