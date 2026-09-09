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Mit Serie-A-Erfahrung

Balbo: Warum der Mann aus Florenz Graz auswählte

Fußball National
09.09.2026 18:30
Luis Balbo kam aus Florenz zu Sturm.
Luis Balbo kam aus Florenz zu Sturm.(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Wer ist Luis Balbo? Was kann der Verteidiger von der Fiorentina auf Sturms linker Abwehrseite künftig bewirken? Die „Steirerkrone“ traf den Teamspieler Venezuelas zum  Gespräch. Die Anhänger in Graz können sich  – hoffentlich – auf einen neuen Wirbelwind freuen. 

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Die linke Abwehrseite war für viele Beobachter und Fans von Sturm in der vergangenen Saison, als einzig Emir Karic nomineller Linksverteidiger im Kader, Emran Soglo nach Belgien verliehen war, eine kleine bis mittelgroße Baustelle. Aktuell sieht‘s hier etwas rosiger aus. Soglo überraschte Anfang der neuen Spielzeit viele Kritiker mit einer Leistungsexplosion – und mit Luis Balbo hat Sturm einen Spieler mit Serie A-Erfahrung in der Hinterhand.

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