Balbo: Warum der Mann aus Florenz Graz auswählte

Die linke Abwehrseite war für viele Beobachter und Fans von Sturm in der vergangenen Saison, als einzig Emir Karic nomineller Linksverteidiger im Kader, Emran Soglo nach Belgien verliehen war, eine kleine bis mittelgroße Baustelle. Aktuell sieht‘s hier etwas rosiger aus. Soglo überraschte Anfang der neuen Spielzeit viele Kritiker mit einer Leistungsexplosion – und mit Luis Balbo hat Sturm einen Spieler mit Serie A-Erfahrung in der Hinterhand.