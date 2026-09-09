Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bildungszentrale warnt

Legionellen-Gefahr in NÖ: Schulen sollen vorsorgen

Niederösterreich
09.09.2026 18:05
Christian Fleischer, Sachverständiger für Trinkwasser- und Raumlufthygiene, schließt sich den ...
Christian Fleischer, Sachverständiger für Trinkwasser- und Raumlufthygiene, schließt sich den offiziellen Appellen und Warnungen an.(Bild: Krone KREATIV/io hygiene, Molnar Attila, zVg)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Mark Perry und Lukas Lusetzky

Kampf gegen eine unsichtbare Gefahr: Alle Schuldirektoren in Niederösterreich sind nun zur Legionellen-Vorbeugung aufgerufen!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Gerade in unseren Schulen und Kindergärten gibt es einige Bereiche, die aus Sicht der Trinkwasserhygiene kritisch sind und in denen sich Legionellen besonders wohlfühlen – selten genutzte Duschen, selten oder gar nicht genutzte Fußwaschplätze, spezielle Duschen zum Reinigen für Mädchen und Buben in den Horten.

Nach dem Sommer ist Risiko hoch
„Hinzu kommt noch das große Risiko durch Stillstandszeiten in den Ferien“, warnt Diplomingenieur Christian Fleischer Sachverständiger für Trinkwasser- und Raumlufthygiene aus Stratzdorf im Bezirk Krems Kraft seiner Expertise und Hunderten speziellen Untersuchungen in ganz Österreich. „Besonders, da das Thema Trinkwasserhygiene und Legionellenprophylaxe in der Vergangenheit in vielen Bereichen sträflich vernachlässigt worden sei, bietet er seine guten Dienste an: „Die Gesundheit der Kinder und des Erziehungs-und Lehrpersonals liegt mir sehr am Herzen!“

Lesen Sie auch:
Die Seniorin wurde aufgrund der Legionellen-Erkrankung im Spital behandelt, nun starb sie.
„In Wohnung infiziert“
Seniorin stirbt in NÖ an Legionellen-Erkrankung
08.09.2026
Krone Plus Logo
Experte klärt auf
Legionellen: „Nur Boiler aufheizen reicht nicht“
02.09.2026
Weitere Erkrankte
Legionellen-Ausbruch: Die Hinweise verdichten sich
21.08.2026

Genau in diese Richtung zielt auch das Schreiben der NÖ-Bildungsdirektion (siehe Bild oben) an alle Schulleiter, vorsorglich alle Entnahmestellen zu spülen. Das deshalb, weil das ansonsten kostbare Nass in den Ferien lange gestanden ist und der heiße Sommer für eine besondere Erwärmung sorgte.

82-jährige Niederösterreicherin verstorben
Wie berichtet, war in Amstetten eine 82-Jährige vor wenigen Tagen ins Landesklinikum der Stadt eingeliefert worden. Rasch stand die Diagnose fest – Legionellen, Bakterien also, die schwere Lungenentzündungen bei Menschen auslösen können und besonders für Patienten mit einem geschwächten Immunsystem lebensgefährlich sind. Die Frau verstarb. In Niederösterreich wurden heuer schon 38 Infektionsfälle registriert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
09.09.2026 18:05
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
225.951 mal gelesen
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
112.650 mal gelesen
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Adabei Österreich
„Miss Austria“ Lucia Sisic mit 22 Jahren gestorben
104.374 mal gelesen
Große Bestürzung und Fassungslosigkeit herrscht über den plötzlichen Tod von Lucia Sisic, die ...
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
3350 mal kommentiert
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Kolumnen
Hierzulande bringt Kickls Erfolg alles ins Wackeln
1775 mal kommentiert
Herbert Kickl bei einem seiner seltenen Auftritte im ORF
Innenpolitik
„Seit 40 Jahren klar: Mensch macht Klimawandel“
1738 mal kommentiert
Ist es „Gotteslästerung“, wenn man Menschen für den Klimawandel verantwortlich macht, wie ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf