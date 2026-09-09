Legionellen-Gefahr in NÖ: Schulen sollen vorsorgen

Kampf gegen eine unsichtbare Gefahr: Alle Schuldirektoren in Niederösterreich sind nun zur Legionellen-Vorbeugung aufgerufen!
Gerade in unseren Schulen und Kindergärten gibt es einige Bereiche, die aus Sicht der Trinkwasserhygiene kritisch sind und in denen sich Legionellen besonders wohlfühlen – selten genutzte Duschen, selten oder gar nicht genutzte Fußwaschplätze, spezielle Duschen zum Reinigen für Mädchen und Buben in den Horten.
Nach dem Sommer ist Risiko hoch
„Hinzu kommt noch das große Risiko durch Stillstandszeiten in den Ferien“, warnt Diplomingenieur Christian Fleischer Sachverständiger für Trinkwasser- und Raumlufthygiene aus Stratzdorf im Bezirk Krems Kraft seiner Expertise und Hunderten speziellen Untersuchungen in ganz Österreich. „Besonders, da das Thema Trinkwasserhygiene und Legionellenprophylaxe in der Vergangenheit in vielen Bereichen sträflich vernachlässigt worden sei, bietet er seine guten Dienste an: „Die Gesundheit der Kinder und des Erziehungs-und Lehrpersonals liegt mir sehr am Herzen!“
Genau in diese Richtung zielt auch das Schreiben der NÖ-Bildungsdirektion (siehe Bild oben) an alle Schulleiter, vorsorglich alle Entnahmestellen zu spülen. Das deshalb, weil das ansonsten kostbare Nass in den Ferien lange gestanden ist und der heiße Sommer für eine besondere Erwärmung sorgte.
82-jährige Niederösterreicherin verstorben
Wie berichtet, war in Amstetten eine 82-Jährige vor wenigen Tagen ins Landesklinikum der Stadt eingeliefert worden. Rasch stand die Diagnose fest – Legionellen, Bakterien also, die schwere Lungenentzündungen bei Menschen auslösen können und besonders für Patienten mit einem geschwächten Immunsystem lebensgefährlich sind. Die Frau verstarb. In Niederösterreich wurden heuer schon 38 Infektionsfälle registriert.
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