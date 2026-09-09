Legionellen-Gefahr in NÖ: Schulen sollen vorsorgen

Nach dem Sommer ist Risiko hoch

„Hinzu kommt noch das große Risiko durch Stillstandszeiten in den Ferien“, warnt Diplomingenieur Christian Fleischer Sachverständiger für Trinkwasser- und Raumlufthygiene aus Stratzdorf im Bezirk Krems Kraft seiner Expertise und Hunderten speziellen Untersuchungen in ganz Österreich. „Besonders, da das Thema Trinkwasserhygiene und Legionellenprophylaxe in der Vergangenheit in vielen Bereichen sträflich vernachlässigt worden sei, bietet er seine guten Dienste an: „Die Gesundheit der Kinder und des Erziehungs-und Lehrpersonals liegt mir sehr am Herzen!“