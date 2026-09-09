Ein Millionenregen nur für die Besten der Besten

Das hat es in der Leichtathletik in dieser Form noch nie gegeben! Mit der Ultimate Championship findet von 11. bis 13. September ein neuer Versuch statt, den Sport in ein neues Zeitalter zu führen. Nur die absolute Elite der Athleten darf starten – und kämpft um insgesamt zehn Millionen Dollar Preisgeld! Davon ist auch Top-Trainer Gregor Högler begeistert.