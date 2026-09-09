Ein Millionenregen nur für die Besten der Besten

Das hat es in der Leichtathletik in dieser Form noch nie gegeben! Mit der Ultimate Championship findet von 11. bis 13. September ein neuer Versuch statt, den Sport in ein neues Zeitalter zu führen. Nur die absolute Elite der Athleten darf starten – und kämpft um insgesamt zehn Millionen Dollar Preisgeld! Davon ist auch Top-Trainer Gregor Högler begeistert.
Immer wieder probierte die Leichtathletik in den vergangenen Jahren neue Formate oder Bewerbe, um wieder mehr Interesse auch bei jungen Menschen sowie bei Sponsoren zu schüren. Vieles davon ging leider nicht auf. Eine „Super-Sprint-Serie“, die Ex-Weltrekordler Michael Johnson ins Leben rief, konnte etwa aus finanziellen Problem nicht zu Ende geführt werden.
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