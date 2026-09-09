Hierzulande bringt Kickls Erfolg alles ins Wackeln

Alles wird infrage gestellt – in Deutschland. Nach dem Triumph der rechten AfD in Sachsen-Anhalt wackelt nicht nur Bundeskanzler Merz, sondern gleich die ganze Regierung. Und in Österreich? Wie auch immer man den Auftritt von FPÖ-Chef Kickl am Montag im ORF-„Sommergespräch“ beurteilt, vor allem seine seltsame Distanzierung von der erfolgreichen „Schwesterpartei“ AfD: Der Erfolg seiner FPÖ bringt auch hierzulande fast alles ins Wackeln.