„Seit 40 Jahren klar: Mensch macht Klimawandel“

Natürlich ändere sich nichts etwa an den Hitzeperioden, wenn nur Österreich CO2-neutral werde, und ja, es gäbe mehr Schalter zum Umlegen als nur hier und beim CO2. Und wenn Österreich nichts unternehme und auch alle anderen Länder nichts täten, „dann kann es ja nur schlimmer werden“, so die Expertin. „Also sollte Österreich als reiches, international angesehenes Lad doch vielmehr mit gutem Beispiel vorangehen und demonstrieren, dass Klimaschutz und wirtschaftlicher Erfolg einander bedingen.“