5. Etappensieg für Brennan – Gall bleibt Gesamt-2.

Der Osttiroler rechnet damit, dass er auf den 32 Kilometern von El Puerto de Santa Maria nach Jerez deutlich auf Mas und noch einiges mehr an Zeit auf Primoz Roglic verlieren wird. Der drittplatzierte Olympiasieger aus Slowenien liegt aktuell nur vier Sekunden hinter Gall. Nach dem Zeitfahren folgen noch zwei schwierige Bergetappen und ein anspruchsvolles Rundkursfinale in Granada.