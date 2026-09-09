5. Etappensieg für Brennan – Gall bleibt Gesamt-2.

Der Brite Matthew Brennan hat sein beeindruckendes Vuelta-Debüt mit dem fünften Sprint-Etappensieg fortgesetzt!
Der 21-Jährige aus dem Visma-Team gewann am Mittwoch den flachen 17. Abschnitt der Spanien-Radrundfahrt von Dos Hermanas nach Sevilla (185 Kilometer) vor dem Belgier Jordi Meeus (Red Bull) und dem Dänen Magnus Cort (Uno-X). Eine Schlüsselrolle nahm als Sprint-Anfahrer Brennans erneut Wout van Aert ein, der selbst bereits zwei Etappensiege gefeiert hat.
An den verbleibenden vier Tagen hat Brennan nur noch zum Abschluss in Granada eine theoretische Chance auf Erfolg Nummer 6 – den Allzeitrekord von 13 Etappensiegen hält seit 1977 der Belgier Freddy Maertens.
Ruhiger Tag für Gesamtklassement-Fahrer
Die Gesamtklassement-Fahrer verbrachten vor dem wichtigen Einzelzeitfahren einen ruhigen Tag. Felix Gall geht als unverändert Zweiter mit 2:06 Minuten Rückstand auf Enric Mas in den Kampf gegen die Uhr.
Der Osttiroler rechnet damit, dass er auf den 32 Kilometern von El Puerto de Santa Maria nach Jerez deutlich auf Mas und noch einiges mehr an Zeit auf Primoz Roglic verlieren wird. Der drittplatzierte Olympiasieger aus Slowenien liegt aktuell nur vier Sekunden hinter Gall. Nach dem Zeitfahren folgen noch zwei schwierige Bergetappen und ein anspruchsvolles Rundkursfinale in Granada.
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