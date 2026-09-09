Heute LIVE: Früh-Konferenz mit Barca und Stuttgart

Auftakt der Liga-Phase in der heurigen Champions-League-Saison: In den beiden Früh-Partien treffen der FC Barcelona auf Feyenoord Rotterdam und der VfB Stuttgart auf Viking Stavanger. Wir berichten ab 18.45 Uhr live (siehe unten) von diesen Partien!
Hier der LIVETICKER:
Man mag es kaum glauben, es ist aber wahr: Der FC Barcelona und Feyenoord Rotterdam sind in der langen Geschichte des Fußball-Europacups erst zwei Mal aufeinandergetroffen.
Irgendwie haben es die beiden Traditionsklubs über all die Jahre geschafft, sich erfolgreich aus dem Weg zu gehen.
Zum bisher letzten Mal hat es dieses Duell in der Saison 1974/75 gegeben, als sich Barca in der 2. Runde des Meistercups nach einem 3:0 (daheim) und einem 0:0 (auswärts) durchsetzen hat können. Ob Feyenoord diesmal gewinnen wird?
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.