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Heute LIVE: Früh-Konferenz mit Barca und Stuttgart

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09.09.2026 04:51
Ob Lamine Yamal und Raphinha auch zum Auftakt der Liga-Phase der Champions League heute für den ...
Ob Lamine Yamal und Raphinha auch zum Auftakt der Liga-Phase der Champions League heute für den FC Barcelona jubeln werden dürfen?(Bild: AP/Alberto Saiz)
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Von krone Sport

Auftakt der Liga-Phase in der heurigen Champions-League-Saison: In den beiden Früh-Partien treffen der FC Barcelona auf Feyenoord Rotterdam und der VfB Stuttgart auf Viking Stavanger. Wir berichten ab 18.45 Uhr live (siehe unten) von diesen Partien!

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Hier der LIVETICKER:

Man mag es kaum glauben, es ist aber wahr: Der FC Barcelona und Feyenoord Rotterdam sind in der langen Geschichte des Fußball-Europacups erst zwei Mal aufeinandergetroffen.

Irgendwie haben es die beiden Traditionsklubs über all die Jahre geschafft, sich erfolgreich aus dem Weg zu gehen.

Zum bisher letzten Mal hat es dieses Duell in der Saison 1974/75 gegeben, als sich Barca in der 2. Runde des Meistercups nach einem 3:0 (daheim) und einem 0:0 (auswärts) durchsetzen hat können. Ob Feyenoord diesmal gewinnen wird?

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