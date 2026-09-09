Abendstunden bringen Gewitter und Abkühlung

Am Mittwochabend kippt das Wetter in Österreich deutlich. Von Westen her breiten sich Schauer und teils kräftige Gewitter aus. Dabei sind lokal Starkregen, Hagel und stürmische Böen möglich. Wer abends unterwegs ist, sollte daher den Regenschutz griffbereit haben.
Im Osten bleibt es zunächst noch warm, ehe die Gewitter im Laufe des Abends auch Wien, Niederösterreich und das Burgenland erreichen. Dort liegen die Temperaturen am frühen Abend noch bei rund 25 bis 30 Grad, bevor es mit dem Frontdurchgang deutlich abkühlt.
Im Westen ist es bereits wesentlich frischer: Hier bewegen sich die Temperaturen am Abend meist zwischen 15 und 20 Grad. In den Alpen sinken die Werte noch weiter.
Checken Sie im Regen-Radar wie nass es in Ihrer Region wird:
Nach Mitternacht klingen die Regenfälle mit Ausnahme des Südens oft ab. Der Wind kommt schwach bis mäßig, im Osten lebhaft bis stark, aus West bis Nord. Es kühlt auf acht bis 17 Grad ab.
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