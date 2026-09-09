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Begräbnis in Oslo live

Norwegen nimmt Abschied von König Harald V.

Royals
09.09.2026 09:23
35 Jahre auf dem Thron: König Harald V. regierte Norwegen seit 1991. Er galt als volksnaher ...
35 Jahre auf dem Thron: König Harald V. regierte Norwegen seit 1991. Er galt als volksnaher Monarch und hinterlässt eine große Lücke. Nach einer Trauerfeier im Osloer Dom findet er seine letzte Ruhestätte im königlichen Mausoleum in Asker.(Bild: Krone-Collage/Kimm Saatvedt, Det kongelige hoff, AP/Cornelius Poppe)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zwölf Tage nach seinem Tod nimmt Norwegen Abschied von König Harald V. Es wird ein Tag der Trauer, aber auch der Dankbarkeit für einen Monarchen, der seinem Land 35 Jahre lang gedient hat. Wir begleiten das Begräbnis den ganzen Tag über live im Ticker und halten Sie über alle wichtigen Momente auf dem Laufenden.

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  • 12.00 Uhr – Der letzte Weg: Der Trauerzug setzt sich am Königlichen Schloss in Oslo in Bewegung. Die königliche Familie begleitet Harald auf seinem letzten Weg.

  • 13.00 Uhr – Trauerfeier im Dom: Im Osloer Dom nimmt Norwegen Abschied von seinem König. Familie, Freunde und Staatsgäste versammeln sich zu einer feierlichen Zeremonie.

  • Anschließend – Letzte Ruhe: Nach der Trauerfeier wird Harald auf der Festung Akershus beigesetzt. Dort findet der König seine letzte Ruhestätte.

  • Die Gäste: Mitglieder europäischer Königshäuser sowie Staats- und Regierungschefs aus aller Welt sind angereist. Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs vertritt Österreich.

Harald V. war am 28. August im Alter von 89 Jahren gestorben. Sein 53-jähriger Sohn Haakon trat als König Haakon VIII. automatisch seine Nachfolge an. Bis zum Vorabend der Beisetzung konnten sich die Menschen in Norwegen von Harald verabschieden. In der Kapelle im Königlichen Schloss, wo sein Sarg aufgebahrt war, erwiesen Tausende dem Monarchen die letzte Ehre.

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