Für die Autos ist es eine absolute „Killerstrecke“

Die Königsklasse kehrt nach 45 Jahren in die spanische Hauptstadt Madrid zurück. Die neue Steilkurve „La Monumental“ sorgt neben viel Staunen auch für Kopfschmerzen. Ferrari-Pilot Charles Leclerc verriet: „Vollgas nicht möglich.“
Satte 19 Rote Flaggen, drei gebrochene Chassis und zahlreiche Abflüge: Das Resümee der Formel 3, die vor rund zwei Wochen auf dem neuen „Madring“ in der spanischen Hauptstadt Madrid erste Tests absolvierte, sorgte auch im Formel-1-Lager für Unsicherheit. Williams-Teamchef James Vowles bezeichnete den Kurs als „Killerstrecke für die Autos“...
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