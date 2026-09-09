Für die Autos ist es eine absolute „Killerstrecke“

Satte 19 Rote Flaggen, drei gebrochene Chassis und zahlreiche Abflüge: Das Resümee der Formel 3, die vor rund zwei Wochen auf dem neuen „Madring“ in der spanischen Hauptstadt Madrid erste Tests absolvierte, sorgte auch im Formel-1-Lager für Unsicherheit. Williams-Teamchef James Vowles bezeichnete den Kurs als „Killerstrecke für die Autos“...