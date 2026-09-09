Feuerwehrmann bestahl jahrelang seine Kameraden

Sechs Jahre lang hat ein steirischer Feuerwehrmann völlig skrupellos seine Kameraden bestohlen. Jetzt musste er sich dafür vor Gericht verantworten.
Schwerfällig hinkt der 69-jährige Angeklagte am Dienstag am Landesgericht in Leoben in den Verhandlungssaal. Immer wieder streicht er sich über seinen weißen Bart. Die Situation ist ihm sichtlich unangenehm. Sechs Jahre soll der inaktive Feuerwehrmann seine Kameraden bestohlen haben, indem er mit der Tankkarte der Feuerwehr sein Privatauto befüllte.
Weil er dafür einen Pin-Code eingeben musste, lautet der Anklagevorwurf der Staatsanwaltschaft: betrügerischer Datenmissbrauch.
Was das für ein Vertrauensbruch ist, wissen Sie selber, vor allem wenn man Mitglied bei der Feuerwehr ist.
Richter Richard Gollner
Bild: Stockner Eva
Von den eigenen Kameraden überführt
Überführt werden konnte er dank der Videoüberwachung der Feuerwehrkameraden. Die war eigentlich installiert worden, weil das Rüsthaus recht abgelegen liegt und es in der Umgebung zu Einbrüchen gekommen war. Keine vier Tage später tauchte der 69-Jährige schon auf den Bildern auf.
Man sieht, wie er sich völlig skrupellos die Tankkarte aus dem Feuerwehrauto nimmt. Der Kommandant verständigte umgehend die Polizei, und der Langfinger war endlich überführt.
Knapp 3000 Euro beträgt der Schaden für Feuerwehr und Gemeinde, die die Tankkarte zur Verfügung stellte. Das (nicht rechtskräftige) Urteil – sechs Monate auf Bewährung – nimmt der Pensionist sofort an.
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