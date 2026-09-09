Feuerwehrmann bestahl jahrelang seine Kameraden

Von den eigenen Kameraden überführt

Überführt werden konnte er dank der Videoüberwachung der Feuerwehrkameraden. Die war eigentlich installiert worden, weil das Rüsthaus recht abgelegen liegt und es in der Umgebung zu Einbrüchen gekommen war. Keine vier Tage später tauchte der 69-Jährige schon auf den Bildern auf.