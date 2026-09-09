Bei CDU in Ungnade: Ein Parteisoldat ergibt sich

Ex-Stadtrat Michael Hoffmann aus Sachsen-Anhalt ist bei der CDU in Ungnade gefallen. Heute sitzt er in einem muffigen Büro in Sudenburg und schimpft über die Welt da draußen.
Er wäre gerne höflich, kann es aber nicht mehr sein. Wenn Gäste in sein Büro kommen, würde Michael Hoffmann zum Gruße aufstehen, aber die Beine tragen ihn nicht mehr. Es passt zu einem Mann, der die ganze Last von Sudenburg auf seinen Schultern stemmen muss.
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