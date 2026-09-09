Streit um Gedenkfeier: Darf Mamdani dabei sein?

Rund um den 25. Jahrestag der Terroranschläge ist in New York eine heftige Debatte über die Teilnahme des muslimischen Bürgermeister Zohran Mamdani an der offiziellen Gedenkzeremonie entbrannt. Mittendrin: US-Präsident Donald Trump, der einst mit bizarren Aussagen zu 9/11 auffiel.
Seit Jahresbeginn leitet Zohran Mamdani die Geschicke von New York City. Der 34-Jährige ist der erste Muslim, der im „Big Apple“ das Bürgermeister-Amt bekleidet. Rund um den 25. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001 tobt eine heftige Debatte über seine Teilnahme an der offiziellen Gedenkfeier am Memorial Plaza.
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