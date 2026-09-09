Streit um Gedenkfeier: Darf Mamdani dabei sein?

Seit Jahresbeginn leitet Zohran Mamdani die Geschicke von New York City. Der 34-Jährige ist der erste Muslim, der im „Big Apple“ das Bürgermeister-Amt bekleidet. Rund um den 25. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001 tobt eine heftige Debatte über seine Teilnahme an der offiziellen Gedenkfeier am Memorial Plaza.