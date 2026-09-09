Österreicher fahren auf günstigere Reiseziele ab

Drei von vier Österreichern „urlaubsreif“

Und obwohl sich drei von vier Österreichern als sehr urlaubsreif einschätzten, ortet Tantz den Wunsch nach mehr Erlebnis im Urlaub sowie nach individuellen Angeboten. 2027 will man daher auch z. B. Pauschal-Rundreisen mit persönlichen Bausteinen anbieten. Dabei hilft der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der Planung. Doch auch die Kunden selbst kommen immer häufiger mit durch KI zusammengestellten Reisewünschen, wollen diese aber noch von Profis überprüfen lassen. Auch buchen kann KI noch nicht selbst.